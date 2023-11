Polícia Civil localiza adolescentes desaparecidas em Jardim

Na última quarta-feira, 15 de novembro, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) em colaboração com policiais da Delegacia de Guia Lopes da Laguna e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) da Regional de Jardim, alcançou êxito na localização de duas adolescentes de 14 anos que estavam desaparecidas desde a terça-feira, em Jardim-MS.

As jovens foram encontradas em Guia Lopes e, graças à rápida intervenção policial, já estão novamente em segurança junto de suas famílias. A ação coordenada entre as delegacias e o NRI demonstra a eficiência das forças de segurança na resolução rápida de casos delicados como esse.

Durante as investigações, a polícia identificou indivíduos suspeitos de fornecerem substâncias entorpecentes e bebidas alcoólicas para as adolescentes. Em uma ação enérgica, um dos envolvidos foi detido em flagrante delito por fornecer e fazer uso de substância capaz de causar dependência junto às jovens. A atuação firme da polícia nessas situações é crucial para coibir práticas prejudiciais e garantir a integridade dos menores envolvidos.

As circunstâncias do desaparecimento, a motivação por trás do ocorrido, assim como a identificação e localização de outros envolvidos, continuam sendo apuradas pela equipe da DAM de Jardim.

Com informações da Depac