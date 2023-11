Prefeitura de Campo Grande realiza a  7ª Edição do Café com Conselheiros Regionais neste sábado

No próximo sábado, 18 de novembro, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), promoverá a 7ª edição do Café com Conselheiros Regionais. O evento terá início às 8h e acontecerá na Região Urbana do Segredo, no acolhedor ambiente do Parque Tarsila do Amaral.

Com o objetivo de estreitar os laços entre a administração municipal e as lideranças comunitárias das sete regiões da capital, o Café com os Conselheiros busca descentralizar os gabinetes, levando as secretarias diretamente aos bairros. Essa iniciativa proporciona um canal de comunicação direto entre o Poder Público e as comunidades, possibilitando uma compreensão mais precisa das necessidades locais.

José Geraldo Balejo Jara, presidente do Conselho Regional da Região Urbana do Segredo, expressa grande expectativa em relação ao evento: “Há uma grande expectativa, pois estamos vendo a gestão mais próxima do povo, vindo até nós e conhecendo de perto a nossa realidade. Nós, lideranças comunitárias, estamos otimistas; é muito bom vermos que a Prefeitura de Campo Grande está valorizando os Conselheiros Regionais.”

Campo Grande, conhecida por sua gestão democrática e participativa, destaca-se como referência nesse modelo. Berenice Maria Jacob Domingues, Diretora-Presidente da Planurb, ressalta a importância do Café com os Conselheiros Regionais: “O evento é a oportunidade de diálogo direto entre a comunidade e os gestores de cada secretaria. Estamos empolgados com os resultados já alcançados.”

A 7ª edição do Café com Conselheiros Regionais é parte de uma série de encontros que buscam promover a interação e a compreensão mútua entre a administração pública e as comunidades locais. O evento é aberto a todos os cidadãos interessados em participar desse diálogo construtivo.

A última edição do Café com os Conselheiros Regionais deste ano ocorrerá no dia 25 de novembro, na Região Urbana do Centro. A participação ativa da população é fundamental para o sucesso dessa iniciativa que fortalece a democracia participativa no município.

Serviço

Data: 18 de novembro de 2023 (sábado)

8h Local: Parque Tarsila do Amaral – R. Santo Augusto, S/N – Jardim Vida Nova

