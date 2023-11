Ação da Fiocruz promove serviços de saúde e atividades culturais neste sábado em Campo Grande

Neste sábado, 18 de novembro acontecerá em Campo Grande a Fiocruz Pra Você. A Ação vai levar serviços gratuitos de saúde para crianças jovens e adultos.

As crianças receberão também jogos e pintura facial, os pais receberão materiais de conscientização. O evento, realizado desde 1994 e acontece em diversas cidades do país onde a Fiocruz se faz presente, são eles:

Petrópolis, Piauí, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rondônia, Pernambuco, Amazônia, Ceará e Brasília. Essa será, inclusive, a primeira vez que Campo Grande – MS recebe o evento. O planejamento é levar o evento para outras Regiões da Cidade Morena nos próximos anos.

O Fiocruz Pra Você acontece no estacionamento do Mercadão Municipal das 07h às 18h na rua sete de setembro, 65 – Centro, Campo Grande – MS.

