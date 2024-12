Polícia Civil incinera mais de 400 kg de cocaína em Dourados

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Dourados, realizou a incineração de mais de 400 kg de drogas nesta sexta-feira, 06/12.

A queima aconteceu nas instalações de um frigorífico da cidade e foi acompanhada também por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A droga incinerada é fruto de uma apreensão de drogas que era transportada em um caminhão, por um homem que foi preso em flagrante na última terça-feira, 03/12, pela PRF, em um posto de combustível localizado na BR-163.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram