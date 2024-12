Padrasto é preso acusado de abusar sexualmente de enteada portadora de síndrome de down

Um homem, de 50 anos, foi preso na noite de ontem (7), após ser acusado de abusar sexualmente da enteada, de 13 anos, portadora de síndrome de down. O crime aconteceu em Sitioca Campina Verde, periferia de Dourados.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a ação foi flagrada pela mãe, de 57 anos, que estava dormindo no sofá. Ela viu quando o suspeito esfregou a genitália na filha dela.

A mulher denunciou o caso na Polícia Civil de Dourados e uma equipe foi encaminhada até o local para efetuar a prisão do suspeito.

O homem foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram