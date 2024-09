Menina de 6 anos morre em incêndio residencial em Deodápolis

Uma menina de 6 anos foi encontrada morta, na noite de quinta-feira (12), após um incêndio em uma residência, em Deodápolis, cidade localizada a 265 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações preliminares, a criança foi localizada sem sinais vitais dentro do imóvel pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Ivinhema, que foi acionada para combater as chamas e realizar o resgate. Apesar do rápido atendimento, não foi possível salvar a menina.

As autoridades suspeitam que a causa da morte tenha sido a inalação de monóxido de carbono, um gás tóxico, incolor, inodoro e insípido, comum em incêndios. No entanto, as circunstâncias que levaram ao início das chamas ainda não foram esclarecidas.

Imagens do incêndio rapidamente circularam nas redes sociais, causando comoção entre os moradores da cidade. A Polícia Militar isolou a quadra para facilitar os trabalhos das equipes de emergência. Além dos bombeiros, a Defesa Civil, a Polícia Civil e a Perícia Científica estiveram no local para atender a ocorrência e iniciar as investigações.

O caso segue sob investigação para determinar a dinâmica do incêndio e as responsabilidades envolvidas.

