Comerciante é executado na frente da esposa grávida em Ponta Porã

O homem estava dentro da loja de som quando morreu no local

Na manhã desta segunda-feira (18), um empresário foi executado a tiros dentro da loja de som que era proprietário na cidade de Ponta Porã. O crime ocorreu na na frente da esposa, que está grávida e o homem ainda não teve identidade divulgada

Ocomércio fica localizado na Rua Paraguai, que fica na fronteira com Pedro Juan Caballero. Não há mais informações sobre o crime.

O caso está sendo investigado para que as circunstâncias sejam esclarecidas.

