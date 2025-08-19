Polícia Civil identifica ossada encontrada em 2021 como de homem desaparecido na Capital

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Setor de Desaparecidos da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), confirmou nessa segunda-feira (18) a identidade de restos mortais encontrados em 2021 em um terreno baldio no Bairro Moreninha IV, em Campo Grande.

O corpo foi identificado como sendo de Pedro Vilha Alta Torres, que tinha 45 anos quando desapareceu, em agosto de 2021. A confirmação só foi possível graças ao cruzamento de material genético coletado da mãe da vítima durante uma campanha de DNA realizada entre os dias 15 e 18 de agosto deste ano.

Na época do desaparecimento, moradores localizaram uma ossada acondicionada em um saco plástico no terreno baldio. O crânio apresentava sinais de violência, o que já indicava a possibilidade de homicídio. O caso foi inicialmente registrado na 4ª Delegacia de Polícia Civil e, posteriormente, encaminhado à DHPP para investigação.

Com o avanço das diligências, surgiram indícios de que os restos mortais poderiam pertencer a Pedro. A confirmação veio quase três anos depois, com o resultado da análise genética.

Diante da confirmação, a Polícia Civil instaurou um Inquérito Policial para apurar as circunstâncias da morte e identificar os responsáveis pelo crime.

A investigação segue em andamento sob responsabilidade da DHPP, que agora trabalha para reunir provas e esclarecer os detalhes do homicídio.

