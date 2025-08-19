Festival reúne Brenno & Matheus, Munhoz & Mariano e grandes atrações em Campo Grande

O Curral 67 Festival promete agitar Campo Grande nos dias 24 e 25 de agosto, no Shopping Bosque dos Ipês, em uma edição especial marcada por solidariedade, música de qualidade e uma programação que celebra os 126 anos da Capital e os 12 anos do shopping.

A grande expectativa está para a segunda-feira (25), véspera de feriado, quando o evento reserva uma noite histórica com apresentações de Brenno & Matheus, Munhoz & Mariano, Fred & Victor e Jhonny.

Pela primeira vez no Estado, a dupla paranaense Brenno & Matheus traz sua sonoridade que mistura sertanejo pop e brega funk. Formada por Vitor (Brenno) e Felippe (Matheus), a dupla ganhou projeção nacional com o hit “Descer pra BC”, que alcançou o Top 1 do Spotify Brasil e entrou para o Top 5 da Billboard Brasil Hot 100.

Antes disso, já tinham conquistado o público com “Endereço da Zona”, em 2018. Agora, chegam a Campo Grande em ascensão meteórica, embalados por milhões de streams e fãs espalhados pelo país.

Outro destaque é o retorno da dupla Munhoz & Mariano, filhos de Campo Grande e nomes consolidados do sertanejo nacional. A trajetória começou em 2006, mas ganhou projeção em 2011 com a vitória no Garagem do Faustão, impulsionada pelo sucesso de “Sonho Bom”.

A dupla marcou a história da Capital ao reunir até 90 mil pessoas no Parque das Nações Indígenas durante a gravação de seus DVDs em 2011 e 2012. Com hits como “Camaro Amarelo” e “Balada Louca”, continuam sendo referência no gênero.

O Curral 67 Festival mantém a tradição da entrada solidária, com a doação de 1 kg de alimento não perecível, destinado a instituições sociais de Campo Grande. A iniciativa reforça o caráter comunitário da festa.

Além dos shows, o público poderá aproveitar uma estrutura moderna com palco de última geração, espaço kids, praça de alimentação temática e o disputado Festival de Hambúrguer, que reunirá as melhores hamburguerias artesanais da cidade.

