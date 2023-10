Homem é preso suspeito de assediar e estuprar a própria enteada de 14 anos

Um homem de 58 anos foi preso ontem (8), suspeito de abusar sexualmente da própria enteada de 14, no Bairro Noroeste, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a mãe disse em depoimento aos policiais que a filha relatou medo de ser abusada pelo padrasto. A jovem relatou que é tratada como a “mulher dele” e que é constantemente insultada.

Ainda em depoimento na delegacia, a mãe relatou que o autor já tentou forçar relações sexuais e que é sempre tocada nas partes ímtimas todas as noites por ele.

Ainda conforme o registro policial, assustada a vítima saiu de casa e procurou socorro com o seu melhor amigo. Ela e o amigo estavam na Polícia Militar.

Diante dos fatos, o suspeito foi localizado e levado até a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

