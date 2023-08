Flamengo se concentra em final da Copa do Brasil e adia papo sobre renovações

O Flamengo quer aproveitar a folga no calendário da Copa do Brasil para amenizar a crise e focar no trabalho com o elenco. Neste cenário, a diretoria tem a intenção de debater sobre possíveis renovações apenas depois da decisão.

O time rubro-negro tem nomes importantes com vínculos que se encerram ao fim da temporada.

Os zagueiros David Luiz e Rodrigo Caio, o meia Everton Ribeiro e o atacante Bruno Henrique estão entre eles. Os duelos contra o São Paulo, que valem o título, vão acontecer nos dias 17 e 24 do mês que vem.

Amenizar o ambiente

A cúpula do Flamengo quer dispor deste período para aparar as arestas, amenizar a crise e chegar com mais consistência na disputa pelo topo do pódio.

Nas últimas semanas, o clube rubro-megro teve agressões na delegação —caso do preparador físico contra Pedro e da briga Varela x Gerson, eliminação na Libertadores e fortes protestos da torcida

Apesar das recentes declarações públicas e da comemoração após o gol da vitória contra o Grêmio, pela semifinal, o clube ainda busca afastar a turbulência.

Por isso, neste momento, a diretoria quer ajustar os assuntos mais relacionados ao dia a dia do “campo e bola”.

Situação dos jogadores

O Flamengo já demonstrou interesse em renovar com Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Os dirigentes enxergam a dupla como parte relevante do elenco, tanto na parte técnica quanto no trato nos bastidores.

Em questionamentos anteriores, tanto o vice-presidente de Futebol Marcos Braz quanto o diretor Bruno Spindel apontaram que as conversas vão acontecer no momento certo e de forma natural.

David Luiz e Filipe Luís ainda são incógnitas. O primeiro atingiu metas para a renovação automática, mas a questão pode ser conversada. Já o lateral avalia a continuidade na carreira em campo.

A situação mais delicada é a de Rodrigo Caio. O jogador vem convivendo com lesões e atuou em apenas nove partidas nesta temporada.

Por Igor Siqueira e Alexandre Araújo/Folhapress.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.