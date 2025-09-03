Homem devolve pix de R$ 1 milhão transferido por engano em Dourados

Nesta quinta-feira (04), um empresário transferiu indevidamente via Pix R$1 milhão de reais para um outro beneficiário. O homem procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) de Dourados e registrou ocorrência.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o empresário procurou a unidade logo após perceber o erro, ele informando que o valor havia sido destinado a uma conta diferente da pretendida.

Logo após o registro, uma equipe da DEPAC iniciou diligências com apoio do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil em Dourados.

O beneficiário do depósito foi identificado e, com articulação junto à Delegacia de Corumbá, compareceu voluntariamente à unidade policial daquela cidade, acompanhado de um familiar.

Ele confirmou que o recebimento do valor se tratava de um engano e não de fraude. Na manhã seguinte, o recebedor realizou o estorno, com a restituição integral do valor ao empresário.

A Polícia Civil informou que o procedimento do procedimento e afastar qualquer suspeita de golpe, como o chamado “falso estorno”, comum em transferências de grande valor.

A instituição orienta que, em situações semelhantes, a população procure imediatamente a autoridade policial para que sejam adotadas medidas rápidas e eficazes, garantindo segurança nas transações financeiras.