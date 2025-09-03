Fumacê percorre nove bairros de Campo Grande nesta quarta-feira

Borrifação contra o Aedes aegypti será realizada das 16h às 22h, mas aplicação pode ser suspensa em caso de chuva ou vento forte

O serviço de borrifação conhecido como Fumacê será realizado nesta quarta-feira (3) em nove bairros de Campo Grande, com o objetivo de reduzir a circulação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

As equipes programaram a aplicação do inseticida das 16h às 22h, passando pelas seguintes regiões: Lageado, Centenário, Tarumã, Parati, Tijuca, Jardim Leblon, Aero Rancho, Guanandi e Piratininga. Entre as ruas que fazem parte do trajeto estão a Anselmo Selingardi, Joaquim Amarilho da Silva, Rio Oranges, Dantas Barreto, Napoleão Marquês Siqueira, Clevelandia, Jussara e Nove de Julho.

De acordo com as orientações repassadas aos moradores, o veneno tem maior alcance quando portas e janelas das casas ficam abertas durante a passagem do veículo, o que ajuda a atingir os locais de maior circulação do mosquito.

A aplicação pode ser adiada ou suspensa em caso de chuva, vento forte ou neblina, já que essas condições dificultam a dispersão do produto. O inseticida atinge principalmente os mosquitos adultos, em especial as fêmeas, que são as responsáveis pela transmissão das doenças.

