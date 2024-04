Polícia Civil esclarece suposto roubo durante programa na Vila Planalto

A Polícia Civil, por meio da DERF (Delegacia Especializada de Repressão de Roubos e Furtos) esclareceu nesta sexta-feira (12), um suposto crime de roubo que teria ocorrido durante programa sexual, na Vila Planalto, em Campo Grande.

Segundo apurado, na madrugada do último dia 10, foi registrado um Boletim de Ocorrência de roubo. A vítima, um rapaz de 30 anos, descreveu que ajustou um programa com um transexual de 28 anos, e que logo após o término da relação teria sido ameaçado e obrigado a realizar transferência bancária, além de entregar todo o valor que possuía em sua carteira, totalizando prejuízo de cerca de R$ 1,4 mil.

A Polícia Militar compareceu ao local onde teria encontrado a suposta autora para que ela devolvesse a transferência bancária feita irregularmente para o solicitante, o que foi atendido.

Ocorre que a DERF, os envolvidos foram acareados, possibilitando identificar que em verdade, o fato não se tratava de um roubo, mas sim do crime de exercício arbitrário das próprias razões, uma vez que durante o programa sexual ajustado entre as partes, houve um desentendimento quanto aos termos da relação, o que fez com que a garota de programa alterasse o valor cobrado inicialmente.

Porém, diante da recusa da vítima, ela o obrigou a pagar novo valor. A vítima, sentindo-se lesada por ter que pagar mais do que o dobro do valor contratado, procurou uma Delegacia de Polícia. Entretanto, não contou a história toda. Assim, foi indiciado pelo crime correspondente, e após todos serem ouvidos, foram liberados.