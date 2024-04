Em Três Lagoas, 18º edição da semana do trânsito terá orientações e viagens; Confira a programação

Acontece a partir da próxima segunda-feira(15), mais uma edição da semana municipal do trânsito de Três Lagoas. A ação acontecerá entre os dias 15 e 19 de abril.

Neste ano, o tema segue o calendário temático do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN): “A paz no trânsito começa por você”. A abertura da 18ª edição será no dia 15, na área central, na Praça Senador Ramez Tebet, a partir das 8h30.

O Deptran ressalta que, além da Semana Municipal de Trânsito, durante todo o ano, são realizadas campanhas educativas de trânsito no município, visando diminuir os sinistros de trânsito e fornecer informações de qualidade à população.

Confira a Programação da 18º Semana do Trânsito de Três Lagoas:

Dia 15 (segunda-feira)

8h30 – Orientação para ciclistas

Local: Praça “Senador Ramez Tebet”,

Dia 16 (terça-feira)

8h – Participaçãosessão na Câmara dos Vereadores

10h – Live informativa – através do instagram @deptrantl

Dia 17 (quarta-feira)

7h30 – Passeio ciclístico com alunos da Escola Estadual Bom Jesus

Dia 18 (quinta-feira)

8h30 – Blitz educativa, parceria Patrulha Mirim e Centro POP

12h30 – Orientação aos pais e responsáveis Escola Municipal Irmã Scheilla

18h30 – Palestra para alunos do Teatro Municipal

Dia 19 (sexta-feira)

7h às 10h – Trânsito Itinerante e Palestra – Centro de Convivência “Tia Nega”

