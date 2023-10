Proprietário de clínica veterinária procura a polícia após perder quase R$ 5 mil em golpe

Um proprietário de uma clínica veterinária de Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande, procurou a polícia na tarde de ontem (30), após cair em um golpe. Ele relatou aos militares que perdeu R$4.668,00 depois de pagar um boleto falso.

Em depoimento na delegacia, a vítima relatou que a gerente da clínica recebeu uma ligação no DDD 021, os quais os golpistas relataram que trabalhavam em um cartório e segundo a empresa tinha valores em aberto para serem quitados.

A vítima ainda relatou que efetuou o pagamento dos boletos, mas logo após a transferência, recebeu o telefonema de um dos fornecedores, quando recebeu a informação de que teria caído em um golpe.

O proprietário da clínica entrou em contato com o banco e informou o golpe.

A vítima registrou o estelionato na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.

