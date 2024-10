Polícia Civil e Sanesul realizam fiscalização contra fraude em hidrômetros de Nova Andradina

A Polícia Civil, representada pela Delegacia de Nova Andradina e pela Coordenadoria-Geral de Perícia, em conjunto com a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, realizou fiscalização para identificar os suspeitos de fraudarem hidrômetros para redução na conta de água em Nova Andradina, cidade distante 267 quilômetros de Campo Grande. A ação aconteceu nesta terça-feira (8).

Em dois endereços foram encontradas irregularidades, que foram feitas com o objetivo de modificar o real volume de água consumida nos imóveis, no medidor. Em um deles, o autor colocou uma morsa de bancada para travar a engrenagem da cúpula do medidor com a consequente redução da fatura.

No outro, o autor colocou um ímã acoplado junto ao hidrômetro com a finalidade de paralisar o funcionamento da engrenagem que atualiza o real consumo de água. Diante dos fatos e da constatação do ilícito, os envolvidos responderão pelo delito de estelionato.

A Polícia Civil seguirá investigando outras ocorrências e alerta que a utilização de objetos ou dispositivos com o objetivo fraudar o consumo de água é crime com pena de até cinco anos de reclusão, além da possibilidade de prisão em flagrante do proprietário ou possuidor do imóvel.

Com informações da Polícia Civil

