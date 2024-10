Polícia Federal combate abuso sexual infantojuvenil em Campo Grande

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (9), a Operação Implexis III, focada no combate a crimes de abuso sexual infantojuvenil, que são feitos pela internet.

Conforme informações da PF, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em Campo Grande, com o objetivo de identificar envolvidos em redes criminosas de compartilhamento de material de abuso sexual infantil.

Ainda de acordo com informações da Polícia Federal, a operação busca desarticular a estrutura de disseminação desse conteúdo ilícito e garantir a proteção de crianças e adolescentes.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais