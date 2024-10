Senado avança com pedido de CPI para investigar apostas ilegais e convoca influenciadores

Uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o avanço das apostas ilegais no Brasil pode ser formalizada ainda neste ano no Senado. A iniciativa é liderada pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), que já conseguiu coletar mais de 30 assinaturas para viabilizar a abertura das investigações. Segundo a senadora, a CPI terá como foco não apenas os negócios ilegais por trás das apostas online, mas também o envolvimento de influenciadores digitais que promovem essas plataformas. Entre os alvos estão a advogada e influenciadora Deolane Bezerra e o cantor sertanejo Gusttavo Lima.

A CPI pretende apurar o crescimento do mercado ilegal de apostas online, conhecido popularmente como “bets”. Essas plataformas têm se expandido rapidamente no Brasil, muitas vezes sem a devida regulamentação, o que levanta preocupações sobre lavagem de dinheiro, evasão fiscal e outros crimes. A convocação de influenciadores digitais envolvidos na promoção dessas plataformas é vista como uma medida essencial para entender o funcionamento do esquema e identificar os responsáveis.

“Todos os envolvidos serão convocados”, afirmou Soraya Thronicke, deixando claro que a investigação atingirá não apenas os empresários e operadores das apostas, mas também as figuras públicas que promovem esse tipo de negócio para suas audiências.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), já confirmou a criação da comissão, que será composta por 18 membros, sendo 11 titulares e sete suplentes. A expectativa é que o senador Dr. Hiran (PP-RR) assuma a presidência da CPI, com Eduardo Gomes (PL-TO) na vice-presidência e a própria Soraya Thronicke na relatoria. A função de relator é crucial, pois é ele quem elabora o relatório final e propõe os nomes que serão convocados para prestar depoimentos, como no caso de Deolane Bezerra e Gusttavo Lima.

Apesar do clima de incerteza sobre a data de início dos trabalhos, nos bastidores há grande apoio à CPI entre parlamentares de diferentes partidos, tanto da base do governo quanto da oposição. Essa ampla adesão reflete a preocupação crescente sobre o impacto das apostas ilegais no país.

A CPI das apostas ilegais não é o único colegiado com interesse no tema. Outro grupo de parlamentares que investiga a manipulação de resultados esportivos também já demonstrou interesse em convocar Deolane Bezerra para prestar esclarecimentos. O envolvimento de influenciadores nesse cenário tem sido motivo de grande controvérsia, uma vez que suas plataformas alcançam milhões de seguidores, potencialmente ampliando o alcance das apostas ilegais.

Embora ainda não haja uma data oficial para as convocações, a criação da CPI é um passo importante no combate a esse tipo de atividade, que tem movimentado milhões de reais de forma clandestina. As investigações podem abrir espaço para a regulação mais rígida do setor e para a responsabilização daqueles que facilitam ou promovem o acesso a plataformas ilegais de apostas.

Com informações do SBT News

