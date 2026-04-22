Polícia Civil e PRF apreendem mais de 1 tonelada de maconha em Dourados; dois envolvidos foram presos

Atuação integrada entre a Polícia Civil e a PFR (Polícia Rodoviária Federal) resultou na prisão de dois indivíduos e na apreensão de aproximadamente 1.064,75 kg de maconha em Dourados. Pela Polícia Civil, participaram da ação o 1º Distrito Policial e a DEPAC de Dourados; pela PRF, atuou a Delegacia Especializada de Fronteira da PRF em Dourados, com apoio da Base FICCO/PR.

O trabalho conjunto teve início após informações de inteligência apontarem que um Fiat Uno, vindo de Ponta Porã para Dourados, transportava entorpecentes, enquanto um VW Gol, com placas de Campo Grande, atuava como batedor da carga. Durante a operação, na MS-379, equipes da PRF visualizaram os veículos e tentaram realizar a abordagem. O condutor do Fiat Uno desobedeceu à ordem de parada, jogou o carro contra a viatura policial, fugiu em alta velocidade, trafegou em zigue-zague e na contramão, até abandonar o veículo em meio a um milharal e fugir a pé. No interior do automóvel foram encontrados os tabletes de maconha.

Já o condutor do VW Gol também tentou fugir, mas foi interceptado e preso. Na manhã seguinte, com apoio da Polícia Civil, o motorista do Fiat Uno foi localizado e preso em Dourados. Durante as diligências, ele admitiu ser o responsável pelo transporte da droga. No imóvel onde estava, também foram apreendidos dois celulares, uma porção de cocaína e uma pedra de crack.

As apurações ainda revelaram que o Fiat Uno utilizava placas falsas e possuía registro de furto em Dourados. Além disso, os dois veículos estavam equipados com sistema Starlink em pleno funcionamento, evidenciando a estrutura empregada para viabilizar a empreitada criminosa.

Os presos, os veículos e todo o material apreendido foram encaminhados à Polícia Civil de Dourados para os procedimentos legais cabíveis.

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