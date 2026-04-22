Procurando emprego? Capital oferece mais de 1.400 vagas nesta quarta (22)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza 1.460 vagas de emprego para atendimento nesta quarta-feira (22), em Campo Grande. As oportunidades abrangem 116 funções diferentes e contemplam candidatos com e sem experiência, além de vagas destinadas a PCD (pessoas com deficiência) e temporárias.

O atendimento ao público ocorre das 7h às 16h, na sede da Funsat, com encaminhamentos realizados conforme o perfil do candidato e a disponibilidade das vagas.

Entre as funções com maior número de oportunidades estão operador de caixa, com 368 vagas, auxiliar de limpeza, com 123, auxiliar de padeiro, com 71, atendente de lojas e mercados, com 62, repositor de mercadorias, com 50, auxiliar operacional de logística, com 50, e auxiliar de linha de produção, com 54 vagas.

Também há vagas para áreas como comércio, serviços, construção civil, indústria e logística, incluindo cargos como motorista de caminhão, pedreiro, eletricista, mecânico, cozinheiro, garçom, entre outros.

Para quem busca o primeiro emprego ou recolocação no mercado, a Funsat oferece 1.062 vagas que não exigem experiência, ampliando as chances de inserção profissional. Além disso, são disponibilizadas 6 vagas exclusivas para PCDs e 11 oportunidades temporárias.

Os interessados devem comparecer à Funsat munidos de documentos pessoais com foto e carteira de trabalho. Mais informações podem ser obtidas diretamente no local de atendimento.

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