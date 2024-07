Policia Civil e Defurv apreenderam motocicletas vendidas por facção criminosa na Capital

Dentre as motocicletas, os policiais conseguiram recuperar uma Honda/Titan da cor preta que teve alteração na placa, provavelmente adquirida no grupo criminoso

Nessa segunda-feira (22), a Polícia Civil, junto a Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV) iniciaram uma operação que teve como resultado a recuperação de várias motos roubadas por uma organização criminosa na Capital.

Dentre as motocicletas, os policiais conseguiram recuperar uma Honda/Titan da cor preta que teve alteração na placa, provavelmente adquirida no grupo criminoso, especialistas em furtos de veículos. A proprietária relatou que comprou a motocicleta por meio do marketplace do facebook. Ela foi conduzida até a DEFURV, onde prestou esclarecimentos.

O veículo foi apreendido e encaminhado para perícia onde será confirmado se foi furtado. Caso houver esta confirmação, será devolvida ao verdadeiro proprietário.

A Polícia Civil tem um canal de atendimento por meio do WhatsApp (67) 99226-0062, onde recebe denúncias de furtos e roubos de veículos.

