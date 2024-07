Homem morre após bater moto de frente com carro em Deodápolis

Homem identificado como Dilson da Silva Carneiro, de 49 anos, morreu, nessa segunda-feira (22), na MS-274, em Deodápolis, distante 253 quilômetros de Campo Grande, após bater a moto que conduzia de frente com um carro.

Conforme informações, uma mulher seguia em um Chevrolet Prisma e, na frente dela, trafegava um caminhão, que acabou reduzindo a velocidade para entrar em uma estrada vicinal.

Quando o veículo de carga pesada saiu da frente do automóvel, surgiu o motociclista que não conseguiu evitar a colisão, atingindo em cheio a frente do carro.

O homem chegou a ser socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros, mas acabou morrendo no hospital da cidade. O caso foi registrado na delegacia e segue sob investigação.

