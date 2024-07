Motociclista morre três dias depois de ser atingido por luminária de LED em Campo Grande

Motociclista identificado como Pedro Henrique, de 19 anos, morreu nesta terça-feira (23), em Campoo Grande, três dias após sofrer um acidente de trânsito ao ser atingido por uma luminária de LED na Avenida Duque de Caxias.

Conforme Boletim de Ocorrência, a mãe do jovem relatou que por volta das 13h recebeu uma ligação informando que o filho havia sofrido um acidente de moto.

A mulher chegou ao local em menos de 10 minutos e encontrou o rapaz caído próximo ao poste de iluminação pública, mas com capacete. Algumas pessoas disseram a ela que presenciaram o acidente.

Foi relatado que o motociclista seguia na avenida em direção ao bairro Nova Campo Grande, quando ao passar pela rotatória, foi atingido por uma luminária de LED que caiu do alto. Na tentativa de desviar, perdeu o controle da direção e acertou um poste.

A mulher também foi informada por outras pessoas que, na verdade, um veículo teria fechado Pedro, que bateu no posto.

O jovem foi socorrido em estado grave até a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como morte a esclarecer.

