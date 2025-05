Policia Civil é agredida por namorado e sua ex-companheira, no Monte Líbano

Na noite desta segunda-feira (26), uma policial civil, de 42 anos, foi agredida por seu namorado também policial e uma mulher desconhecida. O caso aconteceu no bairro Monte Líbano, em Campo Grande após confusão em condomínio.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o casal estava em um comércio, quando decidiram ir para a casa da vítima. Em determinado momento, quando estavam entrando no condomínio, uma outra mulher, que não teve suas informações divulgadas, mas que supostamente seria uma ex-companheira do policial, aproveitou a passagem e adentrou o local.

Após estacionar o carro próximo ao do casal, a invasora passou a xingar a policial civil. A discussão se acalorou e foi estendida para fora do condomínio. Durante todo o momento a autora prosseguia com as tentativas de agredir a vítima.

Durante a confusão, a policial empurrou a autora das agressões, mas em contrapartida o homem empurrou a vítima na direção de uma caçamba e passou a enforcá-la. Após gritar por socorro e tentar de desvencilhar, o namorado e a invasora foram embora do local