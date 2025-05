Estudantes nascidos em março e abril recebem nesta terça (27) nova parcela do Pé-de-Meia

Pagamento de R$200,00 é referente ao incentivo -frequência; repasses seguem até 2 de junho conforme mês de nascimento do estudante

Estudantes da rede pública nascidos em março e abril recebem nesta terça-feira (27) a segunda parcela do programa Pé-de-Meia. O valor de R$200 é pago a quem está matriculado no ensino médio regular ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e mantém frequência mínima de 80% nas aulas

Com o valor recebido no início de abril, referente à matrícula, esta é a terceira parcela repassada em 2025. Ao todo, 3,4 milhões de estudantes devem receber os pagamentos, segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão dos recursos transferidos pelo Ministério da Educação (MEC).

Os depósitos seguem o mês de nascimento dos beneficiários e continuam até 2 de junho, conforme o cronograma:

● 26 de maio – nascidos em janeiro e fevereiro

● 27 de maio – nascidos em março e abril

● 28 de maio – nascidos em maio e junho

● 29 de maio – nascidos em julho e agosto

● 30 de maio – nascidos em setembro e outubro

● 2 de junho – nascidos em novembro e dezembro

O valor é creditado em contas poupança abertas automaticamente pela Caixa. Estudantes maiores de idade podem movimentar os recursos pelo aplicativo Caixa Tem. Já os menores precisam de autorização do responsável legal, que pode ser feita pelo app ou presencialmente em uma agência do banco.

