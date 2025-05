Corpos de mulher e bebê são encontrados carbonizados em área de mata na região do Indubrasil

Corpos das vítimas ainda estavam em chamas e polícia acredita que foram desovados no local

Os corpos carbonizados de uma mulher e de um bebê foram encontrados na noite desta segunda-feira (26) em uma área de vegetação no distrito de Indubrasil, em Campo Grande. As vítimas ainda não foram identificadas. O bebê teria cerca de dois anos, segundo informações da Polícia Civil.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h30 para atender a ocorrência na Rua Desembargador Ernesto Borges, onde os corpos estavam em chamas.

Moradores próximos relataram ter ouvido latidos insistentes de cachorros e, ao se aproximarem, se depararam com o fogo já alastrado — facilitado pelo mato seco da região — e perceberam que se tratava de dois corpos em meio às chamas.

O caso segue sob apuração. Até o momento, não há informações sobre a identidade das vítimas, nem sobre suspeitos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram