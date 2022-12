Polícia Civil divulga o nome do terceiro morto em confronto com equipe policial

A Polícia Civil divulgou na manhã de hoje (10), o nome do terceiro morto em confronto com os policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF), na madrugada de ontem (9), em Terenos, a 31 quilômetros da Capital. Trata-se de Wellington Roberto Alves, de 27 anos, que possui uma extensa ficha criminal.

Segundo informações da Derf, Wellington foi condenado a cinco anos e dez meses de prisão por tráfico de drogas na Comarca de Presidente Epitácio (SP). Atualmente, ele cumpria pena em Campo Grande, no regime semiaberto.

Ainda de acordo com informações da polícia, Wellington saiu de Campo Grande e foi até Terenos com objetivo de cometer roubos com Jhonatan Batista da Silva, de 31 anos, foragido do sistema prisional desde de setembro. De acordo com a polícia, Jhonatan possui cinco condenações por roubos, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Ele tinha pena remanescente a cumprir de 33 anos de prisão e portava documento falso.

Jhonatan e Wellington estavam hospedados na casa de Paulo Sérgio Barbosa de Lucena, de 37 anos, onde realizavam levantamentos para cometer outros roubos na região. Paulo havia recentemente saído da cadeia e cumpria prisão domiciliar.

Três suspeitos de roubo são mortos em Terenos

Na manhã de ontem (09), três homens foram mortos após troca de tiros com equipes da Derf (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos) na cidade de Terenos. A ação faz parte de uma série de investigações da polícia, que apurava crimes de roubo.

De acordo com informações da polícia, a delegacia apurava uma sequência de roubos majorados pelo emprego de arma, que ocorreram em Campo Grande. Durante as investigações, os agentes foram notificados de que um dos suspeitos estaria em Terenos, realizando levantamento de informações para cometer o mesmo tipo de crime na cidade.

