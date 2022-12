Abatido, Richarlison agradece a torcida: “Chorar agora, mas voltaremos mais fortes”

Um dia depois da derrota do Brasil para a Croácia nos pênaltis, pelas quartas de finais da Copa do Mundo, no Catar, Richarlison agradeceu o carinho da torcida que foram até a porta do hotel dar forças ao elenco. Nas redes sociais, o camisa 9 relatou ter passado a noite em claro e se mostrou bastante abalado pela queda do mundial.

Obrigado pelo carinho, viu? A gente vai de coração partido, mas é agradecer ao carinho de vocês… É chorar agora, mas vamos voltar mais fortes”, disse Richarlison na saída do Hotel.

Em sua conta nas redes sociais, Richarlison transparece ainda mais o sentimento triste por conta da eliminação.

Foi impossível dormir e o que aconteceu ainda dói pra c******. Essa é uma ferida que vai ficar aberta para sempre, porque todos nós sabemos das chances que tínhamos de buscar esse título”, relatou o atleta um dia após a eliminação na Copa do Mundo no Catar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Richarlison (@richarlison)

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.