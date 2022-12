Três suspeitos de roubo são mortos em troca de tiros com a polícia

Na manhã desta sexta-feira (09), três homens foram mortos após troca de tiros com equipes da Derf (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos) na cidade de Terenos, cidade a 23 quilômetros de Campo Grande. A ação faz parte de uma série de investigações da polícia, que apurava crimes de roubo.

De acordo com informações da polícia, a delegacia apurava uma sequência de roubos majorados pelo emprego de arma, que ocorreram em Campo Grande. Durante as investigações, os agentes foram notificados de que um dos suspeitos estaria em Terenos, realizando levantamento de informações para cometer o mesmo tipo de crime na cidade.

Com os dados em mãos, a polícia realizou diligências pelo município para efetuar a prisão, porém um dos suspeitos estava armado e entrou em confronto com a polícia, segundo o titular da Derf, Fábio Brandalise. “Recebemos a informação de que ele poderia estar em uma casa aqui e tentamos a prisão e acabou ocorrendo o confronto. No local estava além dele, outros dois indivíduos armados e as investigações apontam que eles estavam na eminencia de cometer um crime na cidade”.

A polícia teria entrado na casa, mas foram surpreendidos pelos bandidos já armados, que teriam iniciado o confronto. “Considerando que era foragido, fizemos a incursão para prisão, mas eles estavam armados, escutaram a chegada da polícia e reagiram”, diz Brandalise. O Corpo de Bombeiros foi acionada mas os suspeitos não resistiram aos ferimentos.

Além dos suspeitos, também estariam na casa duas mulheres, moradoras do lugar e que não foram feridas. A polícia investiga se elas tem algum tipo de relação com os suspeitos. Um dos homens estava em prisão domiciliar e outro já era investigado por furto qualificado e por uso de extrema violência nos crimes que cometia.

A investigação indica que todos os mortos são envolvidos com facção criminosa, e que miravam em roubos contra agiotas. “Cometiam assaltos em residências em Campo Grande contra agiotas. Pensam que tem dinheiro”, revelou o outro delegado da Derf, Francis Freire. “Encontramos aqui o mesmo material que foi encontrado na casa da vítima na Capital, um enforca gato, idêntico o material”.

Na residência foram encontrados dois revólveres calibre 38 e um 22, munições deflagradas e intactas. A polícia apreendeu diversos produtos receptados provenientes de crimes. Inclusive, o que chamou a atenção da polícia foi um relógio da marca Rolex.

A ação de hoje foi encabeçada pela DERF, mas teve apoio da Delegacia de Terenos e do Núcleo de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal (NOE/PRF).

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.

Leia mais: