Polícia Civil desmascara homem que tentou aplicar golpe do seguro em Laguna Carapã

A Polícia Civil de Laguna Carapã desvendou uma tentativa de fraude envolvendo o golpe do seguro, na qual um homem de 47 anos simulou o furto de sua caminhonete. O caso foi concluído nesta quinta-feira, 16/11, após investigações conduzidas pela Delegacia da Cidade em parceria com a Seção de Investigação da Delegacia de Dourados.

No dia 13/11, o homem registrou um boletim de ocorrência alegando o furto de sua caminhonete S10 DLX 2.8. A polícia iniciou imediatamente as diligências para elucidar o caso, mas durante as investigações, várias inconsistências foram identificadas na narrativa do suposto crime.

A equipe policial observou que a dinâmica do fato criminoso era fraudulenta, sendo uma tentativa de induzir a ação das autoridades para fraudar o recebimento do prêmio do seguro do veículo. Alguns pontos chamaram a atenção, como o fato de o comunicante já ter registrado um boletim de ocorrência semelhante em curto espaço de tempo, a ausência de acionamento da Polícia Militar no momento do suposto crime e a constatação de que o indivíduo não possuía mais o veículo há alguns meses.

Diante de todas as evidências que comprovaram a fraude, a suposta vítima retratou-se da falsa comunicação de crime. O homem foi imediatamente autuado pela autoridade policial pelo crime de falsa comunicação de crime, conforme previsto no art. 340 do Código Penal.

Com informações da Depac

