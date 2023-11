Está em busca de emprego? Funtrab oferece mais de de 1.800 oportunidades na capital

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) divulgou uma lista com 1.892 vagas de emprego em Campo Grande/MS para o dia 20 de novembro de 2023. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Funtrab, localizada na Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Confira abaixo algumas das oportunidades disponíveis:

– Acabador de mármore e granito: 3 vagas

– Açougueiro: 23 vagas

– Ajudante de carga e descarga de mercadoria: 70 vagas

– Analista de logística: 1 vaga

– Atendente de lanchonete: 128 vagas

– Auxiliar administrativo: 4 vagas

– Auxiliar de cozinha: 22 vagas

– Auxiliar de escrituração fiscal: 4 vagas

– Auxiliar de limpeza: 88 vagas

– Auxiliar de linha de produção: 120 vagas

– Auxiliar técnico de refrigeração: 5 vagas

– Caixa de loja: 12 vagas

– Costureira em geral: 3 vagas

– Eletricista: 7 vagas

– Farmacêutico: 1 vaga

– Garçom: 22 vagas

– Gerente comercial: 1 vaga

– Lavador de veículos: 4 vagas

– Manicure/pedicure: 1 vaga

– Mecânico de automóveis e caminhões: 2 vagas

– Motorista de caminhão: 19 vagas

– Operador de caixa: 215 vagas

– Padeiro: 13 vagas

– Pedreiro: 55 vagas

– Recepcionista de hotel: 4 vagas

– Repositor de mercadorias: 75 vagas

– Serralheiro: 5 vagas

– Servente de limpeza: 20 vagas

Vale ressaltar que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. Os candidatos também podem solicitar o Seguro-Desemprego no mesmo local. A Funtrab reforça a importância de comparecer à unidade para concorrer às vagas, pois o preenchimento é dinâmico, e as oportunidades podem ser preenchidas rapidamente.

