João Carreiro faz show hoje e Almir Sater amanhã no Encontro

Hoje (18), os amantes da viola caipira apreciam, além das rodas de viola, exposição de artesanato pantaneiro e comidas típicas, o show do violeiro João Carreiro, a partir das 19h. No domingo (19), quem puxa a roda e inicia as apresentações é a dupla nacional Cacique & Pajé, seguida pela Orquestra Estadual Corumbaense de Viola Caipira. O encerramento é com o renomado Almir Sater, às 19h. O evento acontece no Parque das Nações Indígenas e a entrada é gratuita.

O evento, que começou quinta (16), com o show da dupla Alex e Yvan, já proporcionou ao longo de sua programação rodas de viola nacional com Mayck & Lyan e João Lucas & Walter Filho. Além das apresentações, o festival conta com exposição de artesanato pantaneiro e uma variedade de comidas típicas da região. O propósito do evento é destacar a importância da música regional e evidenciar a cultura pantaneira. A iniciativa foi bem recebida pelos violeiros e violeiras campo-grandenses, que consideraram uma proposta maravilhosa, já que proporciona o reconhecimento da música caipira e de viola no Mato Grosso do Sul.

O Encontro Nacional de Violeiros é uma colaboração entre o Sesc MS e a ACVVMS, com o apoio do Governo do Estado e do Imasul. Diariamente, a partir das 15h, ocorre o encontro de violeiros no palco aberto do Espaço Cultural Tostão e Guarany, sendo necessário fazer a inscrição na página da ACVVMS para participar.

Confira a programação

18 DE NOVEMBRO

16h – Início do Encontro de Violeiros com participações culturais e artistas

19h – Show com o cantor João Carreiro

19 DE NOVEMBRO

11h – Abertura dos estandes gastronômicos

16h – Show nacional com Cacique & Pajé

18h – Show estadual Orquestra Corumbaense

Por – Ana Cavalcante

