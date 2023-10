Polícia Civil desmantela cativeiro e prende indivíduos por extorsão mediante a sequestro

Na última segunda-feira (09), a Polícia Civil do estado, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS), realizou uma operação bem-sucedida ao desmantelar um cativeiro onde um casal estava sendo mantido em cárcere por um grupo criminoso. Como resultado desta operação, dois suspeitos foram presos em flagrante delito pela suposta prática do crime de extorsão mediante sequestro. Os acontecimentos se desenrolaram ao longo do dia 09 de outubro de 2023.

Durante as investigações iniciais, que visavam à prisão dos primeiros dois indivíduos envolvidos no sequestro, as autoridades identificaram um terceiro suspeito que também estava relacionado ao crime. Em resposta a essa descoberta, as equipes de investigação se revezaram em diligências contínuas para localizar e prender este terceiro indivíduo. As ações contínuas foram conduzidas por equipes de plantão da unidade policial.

No período vespertino da quarta-feira (10), uma abordagem bem-sucedida levou à prisão de um homem de 29 anos enquanto ele transitava pelo Bairro Nova Lima, na cidade de Campo Grande. O suspeito foi informado de sua prisão em flagrante e conduzido à delegacia para os procedimentos legais necessários.

Um Auto de Prisão em Flagrante foi registrado contra o homem, acusado da prática, em tese, do crime de extorsão mediante sequestro. Ele permanece sob custódia à disposição da Justiça, aguardando os desdobramentos legais do processo.

Com informações da Depac

