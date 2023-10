Colisão entre veículos deixa cinco pessoas feridas na BR-267

Cinco pessoas ficaram feridas em uma colisão entre dois veículos, na tarde de ontem (12), na BR-267, em Guia Lopes da Laguna, a 233 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do Jardim MS News, o acidente aconteceu próximo ao perímetro urbano entre Guia Lopes e Nioaque, quando o motorista do Chevrolet Sonic não parou no trevo e acabou colidindo de frente com uma caminhonete Pajero, onde estavam duas mulheres.

Com o impacto, ambos os veículos ficaram destruídos. Todas as vítimas foram encaminhadas ao hospital e até o momento não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos no acidente.

