Diretor do Hospital Nosso Lar pede apoio dos poderes públicos

O diretor-presidente do Hospital Nosso Lar, Enier Guerreiro da Fonseca, comentou sobre a necessidade de apoio dos poderes públicos para que o atendimento à população seja realizado com qualidade. O hospital foi fundado em 1966, após quase 20 anos de luta. Desde então, atua no tratamento de doentes mentais, dependentes químicos e pessoas carentes que necessitem de atendimento médico-hospitalar.

“Esse hospital é mantido pelo Centro Espírita Discípulo de Jesus. Esses pacientes que perambulam pelas ruas, muitos em condições lamentáveis, passam por lá também. Nós fazemos um trabalho social para nossa cidade de Campo Grande. Temos acolhido e tratado essas pessoas com todo respeito que elas precisam. Eles necessitam de uma chance de se reestabelecer”, afirmou.

Para Enier, uma medida para aliviar os custos do hospital é rever a tabela SUS. “O desafio é muito grande e nunca pensei em desistir. Precisamos rever a tabela SUS, que, infelizmente, tem prejudicado a saúde no Brasil. Isso, claro, só virá através de uma lei para que consigamos ter um equilíbrio melhor para nossos pacientes. Os recursos do Município e do Estado conseguem minimizar essa diferença, ou o rombo seria muito maior”, afirmou.

Ele ainda destacou a importância das emendas parlamentares encaminhadas pela Câmara de Vereadores anualmente. “Elas têm diminuído nosso déficit. É dessa forma que conseguimos manter o hospital. As emendas que vêm todos os anos nos atendem em questões que nós, geralmente, não podemos fazer”, completou.

Leia mais: Programa ‘Samu na Escola’ e mais quatro projetos serão analisados hoje na Câmara