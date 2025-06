Polícia Civil desarticula ponto de tráfico no bairro Nhanhá e captura três adultos e quatro adolescentes

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), realizou uma operação na tarde da última sexta-feira (30) que resultou na prisão de três adultos e na apreensão de quatro adolescentes suspeitos de integrar uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas no bairro Nhanhá, em Campo Grande.

As ações tiveram início por volta das 12h45, com o cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência localizada no bairro Pioneiros, onde mora J.P. de O. da S., de 20 anos. No local, os policiais encontraram 154 porções de maconha já embaladas para venda, além de R$ 284,00 em dinheiro trocado, indício típico da atividade de comércio ilegal de entorpecentes. O suspeito foi localizado e preso em um terreno baldio nas proximidades da residência.

Na sequência, durante o cumprimento de outro mandado, a equipe policial prendeu mais dois adultos, L. E. da S. A., de 23 anos, e W. R. S., de 18 anos, e apreendeu quatro adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos. Com o grupo, foram encontradas porções de maconha, pasta-base de cocaína, balanças de precisão e dinheiro, reforçando os indícios de envolvimento direto com o tráfico de drogas.

Devido à gravidade dos fatos e à organização estruturada da atividade ilícita, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva dos adultos detidos. Já os adolescentes foram encaminhados à Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (DEAIJ), onde passarão pelas medidas socioeducativas previstas em lei.

Em nota, a DENAR destacou que a operação faz parte de um esforço contínuo para combater o tráfico de drogas e desarticular facções criminosas que atuam na região sul da cidade e em outras áreas de Campo Grande. A delegacia reafirmou seu compromisso com a segurança da população e a repressão qualificada ao crime organizado.

