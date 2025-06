Companheiro é preso após agredir mulher e ameaçá-la de morte em Três Lagoas

Uma mulher, que não teve suas informações divulgadas, procurou a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) na tarde da última sexta-feira (30) para denunciar agressões e ameaças de morte por parte de seu atual companheiro. O caso aconteceu na cidade de Três Lagoas, a 327 quilômetros de Campo Grande, e foi divulgado pela Polícia Civil nesta segunda-feira (02).

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima apresentava machucados visíveis nos braços e pernas. Ela relatou que as lesões foram consequência de diversos socos desferidos pelo companheiro durante uma discussão. A mulher também afirmou que este não foi o primeiro episódio de violência e que o homem já teria agredido até o pai dela, de mais de 80 anos.

Durante as agressões, o autor teria repetido várias vezes: “Eu acabo com a minha vida, mas primeiro acabo com a sua.” Após agredi-la, ele confiscou o celular da vítima, mas ela conseguiu escapar. A mulher se abrigou dentro de uma escola por cerca de uma hora e, ao constatar que a motocicleta do companheiro já não estava mais no local, retornou à residência e ligou para a Deam.

Os policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher conseguiram localizar o suspeito em seu local de trabalho, com base nas informações fornecidas pela vítima. Ele recebeu voz de prisão em flagrante.