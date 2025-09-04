Três são presos e imóveis que serviam como ponto de drogas são descobertos em Rio Brilhante

Em um local denunciado, foram encontrados crack, cocaína, balança de precisão, dinheiro em espécie, além de uma motoneta sem placa usada para “disk entrega” de entorpecentes.

Na última quarta-feira (03), três indivíduos foram presos por tráfico de drogas na região da Vila Fátima (“Zonão”), em Rio Brilhante. Ação da polícia também apreendeu entorpecentes e objetos relacionados ao crime.

Uma denúncia de que o local servia como ponto de venda de drogas fez a polícia ir até o local e no monitoramento do local, um suspeito de 24 anos foi abordado. Ele era foragido da Justiça, com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

Outro homem, de 59 anos também foi preso. No local, também foram encontrados crack, cocaína, balança de precisão, dinheiro em espécie, além de uma motoneta sem placa usada para “disk entrega” de entorpecentes.

Na residência do homem de 59 anos, as buscas resultaram na apreensão de drogas escondidas em embalagens de lixo, além de objetos sem comprovação de origem, como motosserra, bateria veicular e um simulacro de arma de fogo.

Em continuidade da ação, em um outro endereço na Vila Nova Esperança, também utilizado pelo homem. No local, foi preso, outro de 19 anos flagrado descartando drogas quando percebeu que os policiais estavam no local.

Na residência foram apreendidos cerca de 400g de maconha, porções de crack, dinheiro, balança de precisão e materiais para embalo, confirmando o uso do espaço para o tráfico.

O trabalho policial foi realizado pela Delegacia de Rio Brilhante.

