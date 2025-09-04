Governo autoriza nomeação de 1.316 aprovados no Concurso Unificado de 2024

Portarias publicadas do Diário Oficial contemplam auditores-fiscais do trabalho, analistas de TI e de infraestrutura

O Governo Federal autorizou nesta quinta-feira (4) a nomeação de 1.316 candidatos aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) de 2024. A decisão foi oficializada em duas portarias do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), publicadas no Diário Oficial da União.

Do total, 855 auditores-fiscais do trabalho reforçarão o quadro do Ministério do Trabalho e Emprego. Eles terão como missão fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista, combater práticas ilegais como trabalho escravo e infantil, além de atuar em políticas de saúde e segurança no ambiente de trabalho.

As demais nomeações — 182 analistas em tecnologia da informação e 279 analistas de infraestrutura — estão ligadas ao processo de modernização do Estado. Esses profissionais deverão contribuir para projetos como a digitalização de serviços públicos, o fortalecimento da segurança cibernética, a Rede GOV.BR e o planejamento de grandes obras.

A posse dos novos servidores dependerá da análise de documentos e do cumprimento de requisitos previstos em lei. Também está condicionada à existência de vagas e à adequação orçamentária, para que as nomeações respeitem os limites da Lei Orçamentária Anual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Esta é a terceira rodada de nomeações do chamado “Enem dos Concursos”. As primeiras ocorreram em julho, contemplando agências reguladoras, e em agosto, com a liberação de cargos no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

