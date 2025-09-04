Apreensões de drogas crescem 62% no Estado em 2025, aponta DOF

Mais de 141 toneladas de entorpecentes foram retiradas de circulação até agosto; prejuízo ao crime organizado passa de R$368 milhões



As apreensões de drogas em Mato Grosso do Sul tiveram crescimento expressivo em 2025. De janeiro a agosto, o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) retirou de circulação mais de 141 toneladas de entorpecentes, contra cerca de 87 mil quilos no mesmo período do ano passado. O aumento é de 62%.

O balanço também registra 179 ocorrências ligadas ao tráfico, que resultaram em 144 prisões e na apreensão de 162 veículos. Segundo a corporação, o prejuízo estimado ao crime organizado ultrapassa R$368 milhões.

O diretor do DOF, tenente-coronel Wilmar Fernandes, avalia que o cenário reforça a pressão contra os grupos criminosos que utilizam o Estado como rota para o tráfico. “Mais que números, o aumento nas apreensões de drogas representa um duro golpe nas organizações criminosas, que utilizam Mato Grosso do Sul como rota para o tráfico”, disse.

Mato Grosso do Sul concentra uma das maiores faixas de fronteira do país com o Paraguai e a Bolívia, fator que mantém a região no centro das operações de combate ao narcotráfico. De acordo com Fernandes, os resultados refletem operações integradas com outras forças policiais e o avanço do trabalho de inteligência.

