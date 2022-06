Polícia Civil desarticula organização criminosa que roubava caminhonetes no Estado

Nesta quinta-feira (16), a Polícia Civil desarticulou uma organização criminosa que roubava caminhonetes com o intuito de vendê-las no Paraguai. A quadrilha tinha atuação em grande parte do Estado. Foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva de membros nesta semana.

De acordo com o Delegado responsável pelas investigações, Rafael de Souza Carvalho, a quadrilha utilizava arma de fogo para roubos e mediante a restrição da liberdade das vítimas.

As investigações referentes ao caso se iniciaram no início do corrente ano, ocasião em que o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prendeu em flagrante quatro indivíduos que roubaram uma caminhonete no município de Deodápolis/MS. As referidas prisões aconteceram na noite do dia 16 de fevereiro de 2022, no momento em que os autores passavam pelo município de Dourados/MS, seguindo em direção ao país vizinho Paraguai, destino final do bem roubado.

Posteriormente, com o aprofundamento das investigações, descortinou-se que os envolvidos no roubo faziam parte de uma complexa organização criminosa voltada para o roubo de caminhonetes e de caminhões dos pátios das prefeituras dos municípios do Estado do Mato Grosso do Sul. O grupo teria atuação em toda a região de Dourados/MS e do Vale do Ivinhema, tendo como destino o Paraguai, lugar em que os veículos eram negociados, tudo sob o comando de dois internos da Penitenciária Estadual de Dourados/MS.

A dinâmica dos assaltantes era meticulosa. Indivíduos que estavam presos coordenavam a ação dos assaltantes que estavam em liberdade, decidindo as residências que seriam assaltadas e provendo-os com dinheiro, via pix, para o transporte até o local dos crimes, armas de fogo e munições.

Em relação aos que estavam em liberdade, eles tinham a função de fotografar residências e enviar as imagens para os presos da PED decidirem sobre o roubo e sobre como transportar os assaltantes que executariam o roubo até a casa das vítimas.

Três indivíduos, incluindo um adolescente, executavam os assaltos, ocasião em que rendiam e amarravam as vítimas em suas residências utilizando armas de fogo até o veículo roubado atravessar para o Paraguai. Por fim, uma mulher era encarregada de negociar o veículo no Paraguai, ela quem possuía os contatos dos receptadores no país vizinho, para depois repartir do dinheiro com os membros da organização criminosa.

Com informações da Polícia Civil de MS.

