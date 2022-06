Anote aí -“Quermeces” e Festas Juninas aos montes para você escolher

Junho chegou e nada mais gostoso que aproveitar a época com as delicias juninas e cair na festança.

O começo da festa junina ao Brasil remonta ao século XVI. As festas juninas eram tradições bastante populares na Península Ibérica (Portugal e Espanha) e, por isso, foram trazidas para cá pelos portugueses durante a colonização, assim como muitas outras tradições. Quando introduzida no Brasil, a festa era conhecida como festa joanina, em referência a São João, mas, ao longo dos anos, teve o nome alterado para festa junina, em referência ao mês no qual ocorre, junho.

Inicialmente, a festa possuía uma forte tom religioso – conotação essa que se perdeu em parte, uma vez que é vista por muitos mais como uma festividade popular do que religiosa. Além disso, a evolução da festa junina no Brasil fez com que ela se associasse a símbolos típicos das zonas rurais.

O crescimento da festividade aconteceu sobretudo no Nordeste, região que atualmente possui as maiores festas. A maior festa junina do país acontece na cidade de Campina Grande, localizada no estado da Paraíba. Em 2017, a estimativa do evento era receber aproximadamente 2,5 milhões de pessoas.

Durante as festas juninas no Brasil, são realizadas danças típicas, como as quadrilhas. Também há produção de inúmeras comidas à base de milho e amendoim, como canjica, pamonha, pé de moleque, além de bebidas como o quentão.

Opção é o que não falta na Capital. Sul Matogrossense . Confira algumas das opções que acontecem neste próximo final de semana.

Escolha o melhor “Arraiá”, para você e celebre.

Quermesse Paróquia Sagrado Coração de Jesus

Data: até a 26 de junho;

Local: Igreja Matriz Paróquia Sagrado Coração de Jesus;

Horário: A partir das 18h;

Entrada: Entrada gratuita.

1ª Festa Paróquia Imaculado Coração de Maria

Data: 17 a 26 de junho;

Local: Avenida Hiroshima, 1233 – Carandá Bosque;

Horário: a partir das 18h;

Entrada: Entrada gratuita.

Quermesse Paróquia São João Batista de Campo Grande

Data: até 26 de junho;

Local: Rua Francisco Sabino, nº 58, Coophasul;

Horário: não especificado;

Entrada: não especificada.

Festa Junina da UCDB