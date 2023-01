Policial Civil deflagra “Operação Controle” e prende quadrilha que roubava carros

Foi deflagrada na manhã de hoje (5) a ‘Operação Controle’ que investiga o roubo de carros em série, a investigação que começou em maio de 2022 revelou esquema de roubo de veículos em Nova Andradina, Ivinhema, Campo Grande e Presidente Prudente no estado de São Paulo.

Conforme o site Nova Notícias, a ação foi desenvolvida por policiais da SIG (Seção de Investigações Gerais de Nova Andradina) com apoio operacional da DERNAC de Londrina.

Durante a investigação foi apurado que grupo aproveitava o momento em que as vítimas deixavam o veículo e utilizando de um dispositivo eletrônico bloqueava o trancamento do automóvel, para em seguida furtar objetos em seu interior.

Em apenas um veículo, os criminosos teriam subtraído mais de R$12.000 (doze mil reais) em cheque e dinheiro. Após investigação, foram identificados quatro indivíduos integrantes do grupo criminoso.

Nesta quinta-feira, conforme a Polícia Civil de Nova Andradina, foram cumpridos quatro mandatos de buscas e apreensão em Londrina e um mandado de prisão preventiva em São Francisco do Sul/SC com apoio da Policia Militar daquele estado.

Segundo o Delegado Dr. Caio Leonardo Bicalho Martins, durante as buscas foram apreendidos celulares e outros objetos relacionados aos crimes. Conforme, Marins, o preso exercia a função de executor e líder do grupo criminoso e possui outras passagens por furtos, inclusive no Estado de São Paulo.

Ainda durante as diligências, um outro indivíduo relacionado aos fatos, foi preso em flagrante delito enquanto mantinha em depósito relevante quantidade de entorpecentes, avaliada em aproximadamente R$ 10.000 (dez mil reais), segundo confessou o próprio preso.