Campo Grande mantém o tradicional Carnaval de Clube

O Clube Estoril será o palco para esta grande festa nos próximos dias, onde um grande público acredita que é a melhor festa de Mato Grosso do Sul, pela organização, decoração, segurança, animação dos blocos, e muito mais nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro.

Os anos 80 ficaram marcados na Capital, com os grandes bailes de carnaval nos clubes de Campo Grande, as famílias se organizavam e a festa era regada a muita alegria e diversão. Atualmente o Carnaval de Campo Grande se concentra em poucos lugares, onde os blocos de rua que organizam as festas.

Porém, mesmo após todos esses anos, queremos mostrar que ainda teremos o verdadeiro carnaval de clube. O “Carnaval Só Folia no Clube Estoril”, intitulado como o “Carnaval mais Tradicional de Campo Grande”, o único Carnaval de Clube da cidade que mantém as tradições de realiza

r a festa nas noites e nas matinês com atrações ao vivo tocando as melhores marchinhas, frevo, sambas enredos, e muito mais.

Com um ambiente fechado, climatizado e com total segurança, o Carnaval no Clube Estoril sem dúvida é uma ótima opção para a família e amigos formarem o tradicional bloquinho e participar da festa.

Nas matinês o Carnaval oferecerá para garotada, espaço baby, área kids e concurso de fantasias.

A alimentação é garantida na praça de alimentação com Foodtrucks no local. Para os não-sócios o valor dos ingressos é de apenas R$ 25 adultos, enquanto de crianças fica R$ 20 (antecipado e no primeiro lote). Crianças menores de dois anos e sócios não pagam.

Para garantir seu ingresso basta ir até o Clube Estoril, na Rua Silvina Tomé Veríssimo, nº 20, ou comprar online pelo site www.GRAVIDADEZERO.com.br. Mais informações: (67) 98119-2120

Confira a programação que vem recheada de atrações, com uma noite e duas matinês:

19/02 – Domingo – Matinê – 15h as 21h

• CarnaKids – Banda Carnavalesca A Fúria do Tigre

20/02 – Segunda – NOITE – 20h as 04h

• Banda Carnavalesca A Fúria do Tigre

• Bateria Escola de Samba

• Aqueles Karas – Banda de Marchinhas

• Grupo Sampri

21/02 – Terça – Matinê – 15h as 21h

• CarnaKids – Banda Show Aqueles Karas

