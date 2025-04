Eleita 3ª vice-presidente da FNP, Adriane Lopes é única mulher na diretoria

“Campo Grande terá uma representante nas discussões nacionais”, destacou a prefeita

Durante a abertura da 87ª Reunião Geral da FNP (Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos) realizada nesta semana em Brasília, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), foi eleita a 3ª vice-presidente da organização, sendo a única mulher a integrar o grupo, com mandato no biênio de abril de 2025 a abril de 2027. Completam o grupo, o presidente, Eduardo Paes (Rio de Janeiro), Sebastião Melo (Porto Alegre) como 1º vice, e Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo é o 2º vice-presidente.

Foram discutidos no evento o impacto da Reforma Tributária nos orçamentos das grandes e médias cidades do país, além da gestão do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) no âmbito do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, criado a partir da Reforma Tributária aprovada em 2023.

A prefeita de Campo Grande é a representatividade feminina na Frente Nacional de Prefeitas e prefeitas, tendo em vista que ela foi a única candidata mulher eleita em Capital, juntamente com Emília Corrêa de Aracaju (Sergipe). Anteriormente, a chefe do Executivo Municipal ocupou o cargo de vice-presidente de Desenvolvimento Social da FNP entre 2023 a 2025.

A gestão de Adriane Lopes possui quase 50% dos principais cargos de liderança no Executivo Municipal ocupados por mulheres, destacando a capital no cenário nacional, demonstrando o compromisso com a igualdade de gênero e a participação feminina nas decisões estratégicas que moldam a cidade.

“Quando as mulheres ocupam cargos e conquistam espaços de poder, estamos influenciando outras mulheres a querer estar nesses espaços. A presença feminina na gestão pública não é temporária; estamos exercendo um direito de maneira permanente. Esta eleição e posse como vice-presidente é motivo de orgulho e alegria, mas também de grande responsabilidade, pois Campo Grande terá uma representante nas discussões nacionais que impactam a vida das pessoas. Teremos uma cadeira em uma das principais entidades que defendem os interesses dos municípios e dos gestores públicos. A nossa capital tem muito a ganhar e vamos lutar ainda mais por benefícios para nossa cidade”, destacou.

Em seu discurso, Adriane Lopes lembrou que capital sul-mato-grossense será diretamente impactada pelos desafios fiscais, tema do encontro ocorrido em Brasília. “Campo Grande é uma das capitais do Brasil que será diretamente impactada, já que a maior arrecadação vem dos serviços. Na ponta, as pessoas ainda não compreendem plenamente e não foram impactadas pelas informações sobre essa transição que estamos prestes a iniciar. Nós, que estamos no mandato, seremos os responsáveis por dar início a uma transição que afetará diretamente a gestão das cidades e a vida das pessoas nos municípios. Ressalto a necessidade do suporte técnico que a FNP terá que oferecer aos municípios de grande, médio e pequeno porte. Vamos sentir na pele os impactos da reforma e precisaremos administrar essas mudanças. Para isso, será fundamental o apoio técnico. Coloco-me à disposição para integrar este comitê técnico. Já fomos ao Senado para discutir essa pauta com outros prefeitos”.

A 87ª Reunião Geral da FNP é patrocinada por Aprende Brasil Educação, Fundação Dom Cabral, Tecno IT, Sebrae, Banco do Brasil, Caixa e Governo Federal. (Com PMCG)]

Por Carol Chaves

