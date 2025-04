Suspeito foragido de matar outro homem durante bebedeira em Naviraí é preso no Paraná

Nesta segunda-feira (07), um homem de 59 anos suspeito de matar outro homem após desententimento por causa de bebidas alocólicas foi preso na cidade de Icaraíma, no estado do Paraná.

A polícia concluiu a investigação do crime que acontece na madrugada do dia 16 de março deste ano, no bairro Jardim Paraíso em Naviraí. O suspeito teria matado a vítima, Francisco Benites, de 33 anos a facadas durante uma visita à casa de conhecidos.

Um desentendimento motivado pelo consumo de bebida alcoólica teria ocorrido e o suspeito desferiu diversos golpes de faca contra a vítima, atingindo-a no peito, costas, ombro e mão esquerda.

Mesmo gravemente ferido, a vítima conseguiu fugir e buscar socorro, sendo transferido posteriormente para Campo Grande em estado crítico.

A prisão preventiva foi representado, mas o homem já havia fugido para o estado vizinho. O autor foi localizado na casa de familiares em Icaraíma-PR. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Paraná.

Ele responderá por tentativa de homicídio qualificado, por ter utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima no crime.

