Homem é flagrado transportando 70 kg de mercúrio em Bataguassu

Homem com idade não divulgada foi flagrado, nesse domingo (29), na BR-267, em Bataguassu, distante 341 quilômetros de Campo Grande, transportando 70 quilos de mercúrio em dois cilindros.

Equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizava fiscalização na rodovia, quando abordaram um Chevrolet Ônix. Durante vistoria, os agentes encontraram duas bolsas no interior do carro.

O motorista foi questionado e disse que transportava dois cilindros contendo produtos químicos, mas não sabia o que era exatamente. Além disso, os produtos não possuíam nota fiscal.

Ao consultarem o que poderia ser, os policiais descobriram que se tratava de mercúrio, produto extremamente tóxico e nocivo à saúde humana e ao meio ambiente.

O homem contou, ainda, que pegou os cilindros em Campo Grande e os levaria até São Paulo. O material foi apreendido e encaminhado à Polícia Federal em Três Lagoas.

