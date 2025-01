Polícia de Sidrolândia prende homem por receptação após investigação de furtos na cidade

A Polícia Civil de Sidrolândia prendeu, nesta quarta-feira (8), K.D.S, pelo crime de receptação. A prisão aconteceu após a investigação iniciada com a prisão de um homem suspeito de furtar vários objetos na cidade, como bicicletas e televisores.

Durante o interrogatório, os policiais civis descobriram o local onde se encontravam os objetos roubados que estava em posse do K.D.S. Após a verificação dos fatos, e a confissão do crime, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi autuada pelo crime de receptação, conforme previsto no Código Penal Brasileiro.

A Polícia Civil de Sidrolândia reforça o compromisso com a segurança pública e orienta a população a adquirir bens de origem comprovada, evitando a prática criminosa da receptação. As investigações sobre o caso continuam, com o objetivo de identificar outras possíveis conexões com os delitos

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram