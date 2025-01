Foragido da Justiça é baleado em confronto com policiais em Campo Grande

Um homem de 30 anos, conhecido como ‘Bodinho Negão’, foi ferido ao ser atingido por um tiro durante um confronto com policiais do Batalhão de Choque na manhã desta quinta-feira (9), na região do Portal Caiobá, em Campo Grande. O suspeito era foragido da Justiça.

De acordo com informações preliminares, o caso ocorreu enquanto o homem foi flagrado agredindo a esposa e a ameaçando com uma arma de fogo. Policiais que faziam patrulhamento na região visualizaram a briga de casal no momento em que a mulher tentava se desvencilhar do autor. Foi então que ele sacou uma pistola e a apontou em direção à vítima.

Para proteger a vida da mulher, os policiais dispararam contra o homem, que, mesmo ferido, conseguiu entrar em sua residência e trancar o portão. A equipe policial precisou romper a entrada para alcançá-lo. O suspeito foi então encaminhado ao Hospital Regional, onde recebeu atendimento médico e foi levado ao centro cirúrgico.

Até o momento, não há atualizações sobre o estado de saúde do homem. O caso segue sob investigação.

